Bombetrussel lammer rådhuset i Flensborg

FLENSBORG: Flensborg Rådhus blev mandag morgen rømmet efter en bombetrussel. De nærmere omstændigheder er endnu ikke oplyst.

Men vi har et ansvar over for de ansatte, begrunder byens pressetalsmand Clemens Teschendorf beslutningen om at bede de ansatte forlade bygningen.

Efter de fornødne undersøgelser er afsluttet, forventes rådhuset at genåbne omkring kl. 13.

Sidste år skabte en række bombetrusler utryghed i Flensborg. Det gik blandt andet ud over indkøbscentret Flensburg-Galerie samt byens retsbygning. I ingen tilfælde blev der fundet sprængstoffer.

/SHZ