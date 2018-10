FLENSBORG: Masser af både lokale og danske kunder måtte afbryde deres indkøb, da centret, Flensburg-Galerie, i Flensborgs centrum to gange blev udsat for bombetrusler i weekenden. Dagen derpå er stemningen fortrøstningsfuld.

- Hos os kan kunderne føle sig sikre. Os får de ikke ned med nakken, siger Yvonne Sellin, der leder en jeans-forretning i centret til mediehuset, SHZ.

Efter de anonyme trusler måtte centret lørdag holde lukket i halvanden time. Endnu værre gik det dog om søndagen. Her var stedet afspærret gennem fem timer, mens politiet gennemsøge bygningen med bombehunde. Det betød, at hele det ekstraordinære arrangement med søndagsåbent måtte opgives. Og det har økonomiske konsekvenser. Sådan lyder det fra Marko Jopert, der er filialleder hos BR Spielwaren - BR Legetøj i Flensburg-Galerie. Han peger på, at forretningen ikke kun går glip af hele søndagens forventede omsætning.

- Samtidig er lønomkostningerne dobbelt så høje som på hverdage, forklarer han til mediehuset.

Han er også utilfreds med, at det tog politiet tre timer at nå frem med de specialuddannede bombehunde.

Ingen farlige genstande blev fundet. Endnu er der ingen meldinger om anholdte.