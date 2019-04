Bombetrusler fortsætter trods anholdelse

HALSTENBEK: Selv om en yngre mand sidste uge blev anholdt i Halstenbek nord for Hamborg og indlagt på en psykiatrisk klinik mistænkt for at stå bag en stribe bombetrusler mod banegårde, domhuse og andre offentlige indretninger i Slesvig-Holsten samt resten af forbundsrepublikken, er der nu kommet nye trusler via mail. De tidligere trusler var underskrevet Nationalsozialistischer Offensive. De nye trusler har den mere finurlige underskrift Staatsstreichorchester, hvilket er et ordspil på, at vendingen på tysk kan betyde såvel statsstrygeorkester som statskupsorkester.

Truslen var denne gang rettet mod den ledende statsadvokat i Berlin.

/DPA