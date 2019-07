Bomberydder: Politibetjente har et mere farligt arbejde

Under krigen kastede de allierede fly mere end 45.000 ton bomber over Slesvig-Holsten. Det nuværende byggeboom gør, at stadig flere blindgængere kommer frem i lyset.

KIEL: I indeværende år er 19 blindgængere blevet uskadeliggjort i Slesvig-Holsten. Hermed har sprænstofspecialisterne allerede været i aktion flere gange end i hele 2018. Forklaringen er blandt andet det nuværende byggeboom, der bringer flere farlige efterladenskaber fra krigen frem i dagens lys. Den 51-årige Oliver Kinast er delstatens ledende ekspert i at afmontere de ueksploderede bomber fra anden verdenskrig og har haft den opgave gennem mere end ti år. I den tid har han forvandlet omkring 150 flyvebomber til harmløst metalskrot. Særlig modig føler han sig ikke. - Risikoen ved at afmontere en bombe kan kalkuleres. Politifolk kommer oftere i farlige situationer. Vores risiko er mindre. Men hvis jeg en dag føler mig bange for arbejdet, stopper jeg øjeblikkeligt, siger Oliver Kinast til nyhedsbureauet DPA.

Jeg ved ikke, om det virkelig var sådan en situation, hvor chancerne stod fifty-fifty. Men det føltes sådan. Oliver Kinast, bomberydder.

Tre blev dræbt Ufarlig er opgaven dog langtfra. For eksempel døde tre sprængstofeksperter, da en blindgængere i 2010 eksploderede i Hannover. De allierede kastede under krigen mere end 45.000 ton bomber over Slesvig-Holsten. Særligt hårdt gik det ud over Kiel, der var hjemhavn for dele af den tyske krigsflåde. Her faldt der omkring 44.000 enkeltbomber. Derfor bliver der også ofte gjort sprængfarlige fund i og omkring den slesvig-holstenske hovedstad. Et andet brændpunkt er øen Helgoland. Her fortsatte bombardementerne efter Tysklands kapitulation. Faktisk forsøgte briterne i 1947 at sprænge hele øen bort med i alt 6700 ton sprængstof. Øen forsvandt ikke, og det gjorde store mængder farlig ammunition og sprængstoffer heller ikke.

Nær gået galt Helgoland var også stedet, hvor det var lige ved at gå galt for Oliver Kinast. Under arbejdet med en bombe på øen for nogle år siden, kunne han i første omgang ikke fjerne detonatorens slagstift. Et let slag ville have fået bomben til at gå af. Først efter flere forgæves forsøg lykkedes det Kinast at trække stiften ud med en tang. - Jeg ved ikke, om det virkelig var sådan en situation, hvor chancerne stod fifty-fifty. Men det føltes sådan, forklarer Oliver Kinast til nyhedsbureauet. Eksperterne skønner, at mellem ti og 15 procent af de allieredes bomber ikke detonerede. Derfor er der fast arbejde med at fjerne blindgængerne i ikke blot år, men årtier frem i tiden. Helt ryddet bliver delstaten formentlig aldrig.