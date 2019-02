KIEL: Knap havde bomberydderne mandag i denne uge fået afmonteret en flyverbombe fra anden verdenskrig på en mark sydøst for Kiel, før to nye blindgængere blev opdaget lige i nærheden. Bomberne skal uskadeliggøres torsdag. Den ene af bomberne er imidlertid en specielt drilsk, britisk konstruktion. Her ville det være for farligt at afmontere tændmekanismen. Bomben må derfor sprænges på stedet.

Som et af hovedkvartererne for den tyske flåde var Kiel under krigen udsat for talrige allierede bombeangreb.

/JV