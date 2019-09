Boligpolitik er kørt helt af sporet

FLENSBORG: I Slesvig-Holsten er boligpolitikken kørt af sporet. Det viser en undersøgelse fra det tyske institut for erhvervsforskning i Köln. I de større byer bliver der bygget alt for få lejelejligheder, mens der til gengæld skyder masser af nye ferieboliger op på landet.

I de fire største byer, Kiel, Lübeck, Neumünster og Flensborg samt i flere amter er der mellem 2016 og 2018 blevet bygget så lidt, at ikke engang to tredjedele af behovet for nye boliger frem mod 2020 bliver dækket ind. Aktuelt er kun 75 procent af det faktiske boligbehov i delstaten opfyldt.

Skidt ser det blandt andet ud i Flensborg. Her er der aktuelt behov for godt 700 nye hjem. Men kun lidt flere end 500 er faktisk opstået. Endnu værre er situationen dog ud i den slesvig-holstenske hovedstad, Kiel. Her er der behov for knap 1900 nye lejligheder. Men der er kun blevet bygget 478. Hermed er Kiel bundskraber blandt samtlige Tysklands større byer.

- Det er ekstremt dårlige tal, der tilmed har været gældende i årevis. Her er der er akut behov for, at der sker mere, mener Ralph Henger, der har udarbejdet undersøgelsen.