PINNEBERG: En taxachauffør fra Pinneberg i det sydlige Slesvig-Holsten er blevet begravet af myndighederne, uden de efterladte blev informeret. Det har tv-stationen, ARD, afsløret.

Den midaldrende mand blev sidste år fundet død af naturlige årsager i sin bil. Ved en fejl satte en betjent kryds i feltet, om at de pårørende var kontaktet, selv om det ikke var sket.

Da ingen familie meldte sig, blev manden begravet.

Først da mandens bekymrede børn informerede politiet om, at faren kunne være blevet offer for en forbrydelse, blev sagen opklaret. Forinden havde sønnen forgæves forsøgt, at få politiet til at efterlyse faren.

/JV