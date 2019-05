Børn må vente måneder på at komme til læge

Læger er halvgamle

Ganske som nord for grænsen er det en udfordring at finde afløsere, når ældre læger i Slesvig-Holstens tyndere befolkede område vælger at lukke deres praksis for at gå på pension. Problemet bliver stadig mere påtrængende. In Slesvig-Holsten er den gennemsnitlige, praktiserende læge knap 55 år gammel. Men i de mest landlige egne som for eksempel Dithmarschen er hver fjerde praktiserende læge over 65 år.