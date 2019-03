Bønderne frygter at blive ruineret af nye EU-regler

EU-kræver, at Tyskland strammer op på reglerne for anvendelse af gødning i nitratbelastede områder. Det rammer især hårdt i Slesvig-Holsten, hvor landmænd frygter for deres eksistens.

Landmændene er chokerede over, at gødning om efteråret skal forbydes i områder, der er særligt følsomme over for forurening med nitrat, og den samlede gødningsmængde reduceres med 20 procent. I Slesvig-Holsten bliver grænseværdierne for nitrat ikke overholdt i halvdelen af de 55 grundvandsområder.

Vil give op

Hermed bliver et økonomisk bæredygtigt landbrug i disse områder mere end tvivlsomt. Først og fremmest jordbrugernes eksistens er truet. Sådan lyder kommentaren fra delstatens landboforening.

- Udviklingen er fatal. Enkelte landmænd har allerede sagt, at de må give op, forklarer Stephan Gersteuer, der er foreningens næstformand.

Landbrugets repræsentanter i delstaten vil arbejde for, at de nye, strengere regler kun finder anvendelse, hvor nitratbelastningen er virkelig høj. Samtidig kræver landboforeningen supplerende, økonomisk støtte. I modsat fald kan bedrifterne ikke løfte opgaven. Derfor skal der blandt andet byggeri af gyllebeholdere subventioneres, hvis der faktisk kommer et forbud mod at sprede gødning om efteråret.

Formanden for den slesvig-holstenske landboforening, Werner Schwarz, nærer ikke for alvor håb om, at EU vil give sig.

- Efter forbundsrepublikken blev dømt ved EU-domstolen i 2018, sidder EU-kommissionen på magten. Staten kan ikke ignorere truslen om dagbøder på 858.000 euro, konstaterer Werner Schwarz.

EU-kommissionen havde i 2016 lagt sag an mod Tyskland med påstanden om, at landet gjorde for lidt for at beskytte grundvandet mod nitrat. Den 21. juni sidste år blev forbundsrepublikken af EU-domstolen pålagt at rette ind.

Slesvig-Holstens miljø- og landbrugsminister Jan Philipp Albrecht fra De Grønne har forståelse for landmændenes frustration.