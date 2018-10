Boede med sin mands lig

HAMBORG: I halvanden år boede en 73-årig kvinde med liget af sin jævnaldrende ægtemand i et værelse i parrets lejlighed i Hamborg. Det var viceværten, der slog alarm, fordi han på en eller anden vis havde mistanke om, at noget var galt. Da politiet mødte op, nægtede den 73-årige i første omgang at åbne døren til et værelse. Da betjentene alligevel fik adgang, fandt de det stærkt opløste lig af ægtefællen i en seng.

En efterfølgende obduktion viste ingen tegn på noget mistænkeligt i forbindelse med dødsfaldet.

/DPA