KIEL: Slesvig-Holstens ministerpræsident, Daniel Günther, glæder sig over kulturminister Mette Bocks bestræbelser på at få det dansk-tyske grænseland optaget på Unescos liste over verdens kulturarv. Den danske kulturminister, mener det fredelige fællesskab på begge sider af grænsen er enestående. Daniel Günther er enig.

- Det er en storartet succes, at vores model for samlivet mellem flertal og mindretal bliver nomineret til listen over verdensarv, siger han.

/DPA