Boble truer på ejendomsmarkedet

FLENSBORG: Forskningsinstituttet Empirica vurderer, at der er relativt stor risiko for, at boligboblen brister i Slesvig-Holsten. Det fremgår af instituttets kvartalsberetning.

Risikoen er dog ulige fordelt. Trods store prisstigninger på fast ejendom i for eksempel Flensborg, mener Empirica, at der er ringe risiko for, at priserne kollapser i det nordligste Slesvig-Holsten. Til gengæld betegner instituttet situationen som kritisk i den sydligste del af forbundslandet ved grænsen til Hamborg.

/SHZ