BAD OLDESLOE: Slesvig-Holstens undervisningsminister Karin Prien har politianmeldt en bizar voldsvideo, der kurserer blandt elever på skolerne i Bad Oldesloe vest for Lübeck. Tilsyneladende viser videoen, hvordan et spædbarn bliver mishandlet. Det er uvist, hvem der står bag optagelsen. Videoen bliver delt via WhatsApp, og brugerne bliver opfordret til at sende klippet videre.

Politiet understreger, at det er ulovligt at dele voldelige optagelser.

/DPA