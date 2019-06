Bizar krig mod dansk viceborgmester fortsætter

LANGBALLIG: Striden mellem den konservative borgmester Kurt Brodersen fra CDU i Langballig på sydsiden af Flensborg Fjord og og 1. viceborgmester Sven-Ole Nissen fra det danske SSW fortsætter og bliver igen et emne ved kommunerådsmødet onsdag aften. Punkt fem på dagsordenen er, at borgmesteren ønsker sin stedfortræder Sven-Ole Nissen fra SSW afsat.

Men under punkt seks på samme dagsorden foreslår SSW og Socialdemokratiet Sven-Ole Nissen som viceborgmester. For det er den næststørste gruppe, der besætter denne post.

Dermed går Langballe-balladen ind i næste runde, for legen med at afskedige og genopstille samme person kan teoretisk fortsætte i det uendelige.

Situationen er SSWs partner i byrådet utilfreds med.

- Det kan ikke fortsætte på denne måde. Vi bliver nødt til at kunne tale sammen, siger Kerstin Hansen, der er socialdemokraternes gruppeformand i byrådet.

- Sven-Ole Nissen er i vores øjne meget egnet til posten, og det er vores ret at stille med viceborgmesteren, tilføjer hun.

Generelt er hun ked af situationen i kommunerådet. Den fandt sit sørgelige højdepunkt, da borgmester Kurt Brodersen forleden smed Sven-Ole Nissen ud fra et kommunerådsmøde. Borgmesteren beskylder Sven-Ole Nissen for at have fornærmet en ansat i kommunalforvaltningen.