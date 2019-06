Bistader plyndret for 1,5 ton honning

RENDSBURG: I løbet af en periode på 14 dage har en ukendt gerningsmand plyndret bistader i Rendsburg-Eckernförde Amt for i alt omkring 1,5 ton honning. Tyven er gået meget hensynsløst frem og har blot flået lågene af bistaderne for at komme til honningen. Hermed er bierne blevet stærkt svækket, fordi de har været udsat for vind og vejr. Tyverierne er gået ud over to avlere i henholdsvis Dätgen og Langwedel.

Politiet går ud fra, at gerningsmanden må have en vis, faglig viden. Den er nemlig nødvendig for at kunne forarbejde den stjålne honning.

I forbindelse med tyverierne har de to avlere lidt et samlet tab på omkring 25.000 euro.

/SHZ