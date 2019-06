GROß RHEIDE: En 49-årig kvindelig bilist blev torsdag dræbt i en soloulykke på landevejen mellem Dörpstedt og Groß Rheide vest for Slesvig. Af ukendte årsager mistede kvinden kontrollen over sin Dacia og ramte et gelænder. De frivillige brandværn kunne ikke gøre andet end at bjærge den forulykkedes kvindes lig ud af den ødelagte bil.

/JV