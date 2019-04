MUNKBRARUP: En 69-årig motorcyklist blev hårdt kvæstet ved en ulykke torsdag aften ved Munkbrarup øst for Flensborg. Her ramte han med høj hastighed en bilist, der formentlig var svinget ud på landevejen uden at overholde sin vigepligt. Bilen blev ført af en 44-årig kvinde. Hun kom kun lettere til skade og blev behandlet ambulant på uheldsstedet.

/SHZ