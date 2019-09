SLESVIG: Myndighederne efterforsker nu de nærmere omstændigheder efter en skudepisode i Slesvig. Her skød en betjent natten til lørdag en mand i benet. Det skete, fordi manden tilsyneladende havde et skydevåben, som han nægtede at lægge fra sig. Efterfølgende viste det sig, at der var tale om en uladt signalpistol.

Politiet var blevet tilkaldt, fordi manden havde nægtet at betale en taxaregning og derefter slog chaufføren.

Politiet gav den sårede førstehjælp, hvorefter han blev bragt til hospitalet.

