Betjent måtte springe for livet, da spritbilist ville køre ham ned

KIEL: En betjent måtte springe for livet, da han mandag morgen forsøgte at standse en formodet spritbilist i Kiel. En patrulje blev opmærksom på manden, da han flere gange havde ignoreret trafiksignaler.

I første omgang lykkedes det at bringe Mercedesen til standsning. Men da betjentene efterfølgende steg ud af politibilen, gav den 36-årige gas og drønede direkte frem mod den ene politimand. Kun fordi han lynhurtigt kastede sig i modsat retning, lykkedes det betjenten at undgå at blive ramt.

Bilisten tog herefter flugten, men blev til sidst indhentet. Alkometret afslørede en promille på 1,42. Den 36-årige kunne ikke fremvise noget kørekort.

/SHZ