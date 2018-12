Bedre kontrol skal afsløre dårlige implantater

KIEL: Slesvig-Holsten vil øge kontrollen med menneskelige "reservedele" som proteser, implantater og kunstige led. Det kom frem under torsdagens debat i landdagen. Her blev en kraftig udvidelse af personalet i delstatens kontrolafdeling for medicinske produkter præsenteret. Staben bliver øget fra 13 til 24.

Beslutningen kommer efter en undersøgelse foretaget af journalister fra 36 lande afslørede, at patienter er døde eller må leve med smerter på grund af for eksempel dårlige brystimplantater eller kunstige led.

/SHZ