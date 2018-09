Bedrageridømt revisor er tilbage på jobbet

HANDEWITT: Karrieren tog et drastisk sving, da revisor Ralph Böttcher, fra virksomheden Danrevision i Handewitt ved Flensborg i 2007 blev arresteret og siden dømt for bedrageri.

- Men jeg har udstået min straf. Under hele retssagen, ytrede jeg mig ikke en eneste gang om sagsforholdet. Jeg afstod efter aftale med retten fra min ret til et forsvar. Som følge af denne aftale kan jeg i dag trods dommen stadig arbejde som revisor, siger Ralph Böttcher..

Nu har han skrevet bogen Steuerberater in Haf - revisor i fængsel - om sine erfaringer med at blive dømt og rejse sig igen.

Bogen skulle udgives af et andelsejet forlag, der tæller revisorer blandt sine medlemmer. Men selskabet fik så mange klager, at det bad den nordtyske revisor finde et andet forlag. Nogle klagere mente, bogen mest af alt ligner en opskrift på, hvordan man snyder og slipper godt fra det.

- De har helt misforstået mit formål. Bogen handler ene og alene om at oplyse firmaer og kolleger om, hvordan forløbet blev oplevet af mig og om, hvad de kan gøre, hvis de kommer i en lignende situation, siger revisoren.

Hans selskab, Danrevision, henvender sig overvejende til danske erhvervskunder.