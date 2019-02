Beboere måtte evakueres, efter røvere forsøgte at sprænge pengeautomat

BÖKLUND: Samtlige beboere i en ejendom i Böklund mellem Flensborg og Slesvig måtte natten til onsdag evakueres efter et mislykket forsøg på at sprænge pengeautomaten i en bankfilial i stueetagen. Tilsyneladende har de ukendte gerningsmænd ledt gas ind i automaten. Det lykkedes dog ikke at bringe gassen til eksplosion.

Senere på natten fandt politiet en forulykkes Mercedes i nærheden. Myndighederne undersøger nu, om fartøjet har forbindelse til røveriet.

/SHZ