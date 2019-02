Bayerske myndigheder løslader ung mand fra Flensborg

BAMBERG: Efter en bølge af forargelse var skyllet gennem Tyskland, er en 23-årig mand fra Flensborg nu blevet sat på fri fod. Det skriver avisen Flensburger Tageblatt.

Den 23-årige Robin Fütterer blev onsdag i sidste uge varetægtsfængslet i Bayern. Det skete, da han skulle vidne om et overfald, han tilfældigt overværede under et ophold i bayerske Bamberg i 2017.

I retssalen kunne Robin Fütterer ikke genkende de angivelige gerningsmænd, ligesom han ikke erindrede at have set ofrene falde om. Selv om der var gået halvandet år siden episoden, nægtede anklageren at tro på, at den unge mand fra Flensborg ikke kunne huske begivenhedernes detaljer. Derfor blev har Robin Fütterer på begæring fra anklagemyndigheden arresteret og sendt i varetægt.

Prominente politikere, jurister og lokale borgere i Slesvig-Holsten har udtrykt forfærdelse. Blandt andre har politikeren Kay Richert fra Flensborg forsøgt at gribe ind. Han er valgt til den slesvig-holstenske landdag for det liberale FDP.

Kay Richert siger til Tageblatt, at de mange artikler og nyhedsindslag i medier over hele Tyskland kombineret med politisk pres fra andre egne af forbundsrepublikken har bidraget til løsladelsen, der dog først og fremmest skyldes dygtig arbejde fra den unge nordtyskers advokat.