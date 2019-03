GLINDE: Obduktionen har vist, at det var en lille dreng, der fredag blev fundet død i et skovområde i Glinde i det sydlige Slesvig-Holsten. Barnet var født for tidligt. Formentlig har moderen kun været i syvende måned.

Liget blev fundet af børn fra en nærliggende skole. Ved spædbarnet var der efterladt et tæppe, som politiet har offentliggjort et foto af. Dette har udløst tip, der nu bliver undersøgt.

Af hensyn til efterforskningen har politiet ikke yderligere oplysninger.

