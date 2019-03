Ballade om koncert med rockband ender i retten

FLENSBORG: Retten i Flensborg skal fredag tage stilling til, om koncerten med det omstridte rockband Frei.Wild alligevel kan finde sted i Flensborg. Bandets management, Global Concerts, vil stævne idrætsanlægget Flens-Arena, med påstand om, at stedet er forpligtet til at danne ramme om koncerten den 20 juni.

Fra arenaens synsvinkel foreligger den ingen gyldig lejeaftale med Global Concerts. Her er holdningen imidlertid den modsatte. Koncertarrangøren henviser til, at der eksisterer et bindende tilsagn.

Frei.Wild bliver bestandig beskyldt for at have forbindelse til den yderste, tyske højrefløj. Derfor har udsigten til en koncert i Flensborg vakt heftig modstand. En underskriftsindsamling på nettet har samlet 1250 modstandere af koncerten fra hele Tyskland.

På grund af de mange protester måtte arrangementet af sikkerhedsgrunde flyttes fra et mindre, lokalt spillested til Flens-Arena. Her bliver der maksimalt plads til 1800 tilhørere. Koncerten er dog endnu ikke udsolgt.

Også koncertdatoen vækker kritik. Den 20. april 2019, er det nemlig 130 år siden, Adolf Hitler blev født.

Endnu er ikke en eneste af Frwei.Wilds sange blevet forbudt. Forsanger Philipp Burger har gentagne gange distanceret sig fra sin fortid som skinhead.