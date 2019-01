Ballade om byggeri af motorvej fortsætter

Trods afslag til projektet fra overordnet, tysk domstol er mindre anlægsarbejder i forbindelse med videreførslen af den omstridte motorvej A20 i Slesvig-Holsten åbenbart fortsat uden tilladelse.

BAD SEGEBERG: Balladen om færdiggørelsen af motorvej A20 i Slesvig-Holsten fortsætter. Ganske vist har det formelt, foreløbigt standset aktiviteterne, at en overordnet, tysk domstol har givet en række klagere ret i, at projektet kunne være til fare for naturen. Men den afgørelse har tilsyneladende ikke stoppet aktiviteterne hos planlægningsselskabet Deges, der er udpeget af delstaten til at stå for opgaven. I hvert fald afviser Deges ikke længere kategorisk at have overtrådt byggestoppet. For selv om aktiviteterne i overvejende grad har været efter reglerne, kan der være blevet gennemført nogle gravearbejder, der muligvis havde krævet en tilladelse. Det forklarer Deges' talsmand, Michael Zarth, til mediehuset SHZ. Også Slesvig-Holstens trafikminister Bernd Buchholz mener, at Deges kan være gået for vidt. - Det er indlysende, at A20 ikke bliver bygget, uden de juridiske forudsætninger er til stede, forsikrede han ifølge mediehuset i delstatens økonomiudvalg.

Det er indlysende, at A20 ikke bliver bygget, uden de juridiske forudsætninger er til stede. Trafikminister Bernd Buchholz.

Konsekvens af genforening Det er miljøorganisationerne BUND og Nabu, der har bremset byggeriet med indsigelser. Her er man forundrede og vrede over forløbet, hvor der trods byggestoppet blandt andet også er blevet nedrevet bygninger, der skal vige for den kommende motorvej. - Byggestoppet omfatter alle aktiviteter. Det gælder også for nedrivning af bygninger. Derfor overvejer vi nu videre skridt, understreger siger Nabus leder i Slesvig-Holsten, Ingo Ludwichowski til SHZ. Byggeriet af A20 har været én stor suppedas af mislykket planlægning. I Slesvig-Holsten skal motorvejen gå fra motorvejskrydset i Lübeck og helt frem til Glückstadt ved Elben for så via en tunnel under floden at føre videre til Niedersachsen. Formålet er blandt andet at aflaste den vigtige dansk-tyske forbindelse på motorvej A7, men også at håndtere den voldsomt øgede øst- vestgående trafik, der er opstået efter den tyske genforening og Østeuropas åbning.

I stå i ti år Stridigheder om blandt andet miljøhensyn betyder, at byggeriet foreløbig er gået i stå ved Bad Segeberg vest for Lübeck. Her er motorvejen siden 2009 endt nærmest blindt og tvunget trafikken ud på møjsommelige køreture ad små landeveje gennem byer og landsbyer.