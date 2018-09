Båd brændte på Flensborg Fjord

FALSHÖFT: På Flensborg Fjord udbrændte en lystbåd torsdag eftermiddag ud for Falshöft, der ligger på fjordens sydside over for danske Kegnæs. Det lykkedes søredningstjenesten, Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, at bjærge de ombordværende, der selv var gået ombord på det brændende fartøjs redningsflåde. Det skriver redningstjenesten på sin hjemmeside.

De to mænd på 53 og 58 år slap fra branden uden kvæstelser.

Besætningen udsendte nødsignalet mayday omkring klokken 12.30.

Branden er formentlig udløst af en fejl på bådmotorens kølesystem.

