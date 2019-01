Avis: Sunket veteranskib var i meget dårlig tilstand

FLENSBORG: Det var noget af en plimsoller, der gik til bunds, da det 141 år gamle sejlskibe Oline onsdag sank ud for museumsværftet i Flensborg Havn. Det siger kilder til avisen, Flensburger Tageblatt. Faktisk skulle der ikke være sket forbedringer på skibet i årevis.

Oline har lige fået ny ejer. I december overtog vedkommende fartøjet for 1,30 euro og en kasse øl. Og det giver et fingerpeg om veteranskibets sande værdi, mener avisen. Efter sigende skulle det således have været nødvendigt at pumpe skibet tørt tre gange i døgnet for at forhindre et forlis. Men den elektriske pumpe ombord var også i ringe stand.

Natten til onsdag udfordrede vejguderne så det gamle skib. Der kom stærk vind fra nordvest fulgt af høje bølger i havnen. Og det var åbenbart mere mere end Oline kunne klare.

Ombord på den gamle tomaster var der hverken brændstof eller motor. På den vis er det sunkne skib således et "problemløst" vrag.

Endnu er det uklart, hvem der skal stå for bjærgningen.

- Det må ejeren og museumsværftet blive enige om, mener Flensborg Bys pressetalsmand Clemens Teschendorf ifølge Tageblatt.

Det lykkedes torsdag ikke avisen at komme i kontakt med Olines ejer. Men museumsværftets chef Uwe Kutzner gør sig ikke de store forhåbninger om skibsejrens økonomiske formået.

- Man kan jo ikke hive penge op af tomme lommer, konstaterer han.