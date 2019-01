FLENSBORG: Politiet i Flensborg tager det tunge, juridiske skyts i brug, efter fem unge mænd onsdag var indblandet i plyndringen af en tyggegummiautomat i den nordlige del af byen. Mændene tømte automaten for indhold efter at have sprængt den med et kanonslag. Derfor bliver de nu sigtet for særligt groft tyveri og overtrædelse af loven om sprængstoffer.

De sigtede er mellem 13 og 25 år gamle og blev pågrebet umiddelbart efter udåden.

/JV