BRUNSBÜTTEL: En stor bygning bliver netop nu opført i Brunsbüttel i det sydvestlige Slesvig-Holsten. Og bygningen får lov til at blive stående et godt stykke tid, men ingen ved hvor længe. Først når der er givet tilladelse til et slutlager for radioaktivt affald i en skakt i Niedersachsen, er der ikke længere brug for hallen i Slesvig-Holsten. De seneste prognoser forudser, at slutlageret tidligst er klar i 2027.

Bag byggeriet af det midlertidige lager står den svenske energikoncern Vattenfall, der investerer omkring 30 millioner euro i projektet.

- Forbundsrepublikken har ladt og i stikken. Slutlagret skulle have været klart langt tidligere, og nu handler vi så selv, siger Stefan Grawitter fra Vattenfall.

Lageret skal rumme materiale, der er svagt eller moderat forurenet af radioaktivitet. Det drejer sig om for eksempel filtre, metaldele, eller andre genstande fra atomkraftværket i Brunsbüttel.

Værket er under nedrivning, efter det har været ude af drift siden 2007.

De stærkt radioaktive brændselsstave er allerede fjernet og befinder sig i såkaldte castor-containere.