BRUNSBÜTTEL: For syv år sider blev der opdaget tæringsskader på tønder, der rummede atomaffald i et underjordisk lager ved det slesvig-holstenske kernekraftværk, Brunsbüttel. Men nu er alt radioaktivt materiale fjernet. Det fortæller delstatens miljøminister Jan Philipp Albrecht. Selv om mange af de godt 600 tønder var stærkt beskadiget, lykkedes det af bjærge affaldet uden fare for miljø og mennesker.

/DPA