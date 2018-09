Asylansøgere kan kan ende bag tremmer

- Regeringskoalitionen er åbenbart villig til at ofre væsentlige elementer i vores delstats humane flygtningepolitik. Slesvig-Holsten har hidtil kunnet udsende afviste uden at fængsle, og det er sket på en måde, hvor de grundlæggende værdier for humanitet og menneskeværdighed var sikret, udtalte SPD's udlændingepolitiske ordfører Serpil Midyatli i landdagen i Kiel ifølge nyhedsbureauet DPA.

Rystet opposition

- Vi er ikke overrasket over, at CDU og FDP er klar til at udvise hårdhed over for de svageste af frygt for højrepopulister og pres fra egne rækker. Men vi er til gengæld forfærdede over, at De Grønne så hurtigt har kunnet smide deres høje moralske anskuelser over bord, understregede Serpil Midyatli.

Den slesvig-holstenske indenrigsminister Hans-Joachim Grote afviste oppositionens påstande.

- Vores lovforslag betyder, at fængslingen og og eventuelt nødvendige indgreb kan gennemføres sikkert og inden for retssikkerhedens rammer i Glückstadt. Desuden rummer forslaget bestemmelser, som udtrykkelig fastlægger den mest humane fængsling, der er mulig i Slesvig-Holsten, mente ministeren.