Asylansøger kvæstede betjente med slag og spyttede dem i ansigtet

BOOSTEDT: Fire betjente blev onsdag blev angrebet af en 32-årig somalier på det centrale asylcenter i Boostedt ved Neumünster i det centrale Slesvig-Holsten. To betjente må sygemeldes i flere dage, efter angrebet. De to øvrige skal undersøges for infektioner, efter somalierne spyttede dem i ansigtet.

Betjentene forsøgte uden held at pacificere somalieren med peberspray. Til sidst måtte politifolkene med magt tvinge afrikaneren til at lægge sig på jorden.

Efterfølgende blev den stærkt ophidsede 32-årige akut indlagt på en psykiatrisk klinik.

/JV