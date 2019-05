Asfalteringsarbejde: Kaos truer på motorvej A7 ved Hamborg i weekenden

HAMBORG: Trafikanterne må væbne sig med tålmodighed, hvis de vil passere Hamborg via Elb-tunnellen i den kommende weekend. På tunnellens sydside er der nemlig asfalteringsarbejde i nordgående retning. Det betyder, at kun et af de fire spor i retning mod Danmark er åbent. I selve tunnellen er to spor åbne.

Til gengæld er der ingen væsentlige forhindringer, hvis rejsen går mod syd.

Spærringen indtræder lørdag aften. Først søndag morgen omkring klokken ti forventes trafikken atter at være normal.

/DPA