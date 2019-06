KIEL: Næste etape i byggeriet af en ny motorvejsbro over Kieler-kanalen er nu indledt. Frem til den 26 juli er lokalplanerne nemlig i offentlig høring, hvor borgerne kan komme med indsigelser. Det skriver nyhedsbureauet LNO.

Den nye bro skal føre den stærkt befærdede, dansk-tyske motorvej A7 over kanalen. Den nuværende bro fra 1972 er efterhånden i så dårlig stand, at den højest kan anvendes frem til 2026. Senest på det tidspunkt skal byggeriet af den nye bro derfor være så vidt fremskredet, at trafikken kan ledes over den.

I følge planen er halvdelen af den nye bros spor færdige i 2026 og skal klare hele trafikken, hvorefter nedrivningen af den nuværende bro begynder. Arbejdet starter i 2022, og hele bygningsværket forventes færdigt med udgangen af 2029.

Fordi trafikmængden på strækningen er støt tiltagende, bliver den nye bro til forskel fra forgængeren sekssporet. I løbet af et døgn krydser omkring 60.000 køretøjer broen, der er et knudepunkt for både privat og erhvervsmæssig transport mellem Skandinavien og resten af Europa.

Ifølge foreløbige skøn kommer projektet til at koste omkring 250 millioner euro.