Antisemitisme skal afdækkes

KIEL: Som en af de første delstater i Tyskland har Slesvig-Holsten nu fået en klageinstans, der udelukkende skal behandle tilfælde af antisemitisme. Foreløbig er den nye myndighed ved at skaffe sig et overblik over fænomenets omfang. Allerede nu har man dog kendskab til adskillige tilfælde af antisemitisk adfærd, der rækker lige fra verbale fornærmelser til hærværk.

Ofre for antisemitisme kan også anmelde ubehagelige oplevelser, der ikke er egentlige overtrædelser af straffeloven.

De jødiske menigheder formoder, at der bor mellem 2000 og 3000 jøder i Slesvig-Holsten.

