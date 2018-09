Siden årtusindeskiftet er antallet af biler steget med 50 procent i Slesvig-Holsten, hvor knap to millioner køretøjer nu fylder vejene.

KIEL: Trods alle appeller om at benytte den kollektive trafik har slesvig-holstenerne stadig flere biler. Ifølge det statistiske institut for Nordtyskland steg antallet sidste år med godt 33.000 styk. Dermed er der i Tysklands nordligste delstat med dens 2,9 millioner indbyggere indregistreret næsten to millioner firhjulede motorkøretøjer. Af dem er godt 1,6 millioner personbiler.

Bare siden årtusindeskiftet er antallet af køretøjer gået i vejret med 50 procent. Selv for et relativt tyndt befolket land som Slesvig-Holsten er den stigning forbløffende, mener den slesvig-holstenske trafikminister Bernd Buchholz. Kravet om mere mobilitet på arbejdsmarkedet kan være en del af forklaringen, formoder han.

- Men i den seneste tid kan problemerne med jernbanedriften også have medvirket til, at flere har anskaffet en bil, vurderer Bernd Buchholz.