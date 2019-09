Anklager: Ni-årig pige blev tvunget til sex

FLENSBORG: Torsdag startede en sag mod en 76-årig mand fra Flensborgs opland. Den 76-årige er tiltalt for mindst fem gange at have sexkrænket sin steddatter. Ifølge tiltalen startede misbruget i 2001, hvor pigen kun var ni år gammel. Først i 2008 standsede overgrebene, der også omfattede fuldbyrdede samlejer, mener anklagemyndigheden.

Ifølge anklageskriftet fandt de fleste af overgrebene sted i familiens hus nær Flensborg.

Den anklagede nægter at udtale sig.

Der forventes dom den 27. september.

/DPA