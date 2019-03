WITZWORT: En familiefest i Witzwort i Nordfrisland løb fuldstændig af sporet, da to brødre kom i slagsmål med deres onkel. Torsdag startede sagen mod de to brødre ved retten i Flensborg. Her står mændene tiltalt for drabsforsøg.

Ifølge tiltalen blev onklen slået i jorden, hvorefter brødrene sparkede ham mindst ti gange i hovedet. Først da en kusine greb ind, stoppede angrebet på onklen. Ved retssagens begyndelse blev anklageskriftet blot læst op. Processen fortsætter den 5. april.

/DPA