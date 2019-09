LÜBECK: Fredag startede retten i Lübeck sagen mod en 23-årig mand, der er tiltalt for at have dræbt sin udlejer med gift. Den 56-årige udlejer mistede livet i midten af februar efter at have taget en slurk fra en spiritusflaske, der indeholdt det længst forbudte giftstof bladan.

En 19-årig mand og en kvinde er ligeledes tiltalt i sagen. Myndighederne mener, de to kendte den 23-åriges planer, men undlod at informere politiet.

Hvorfor udlejeren skulle dø er uklart.

Der er afsat fem retsdage.

