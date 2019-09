Andre faggrupper skal afhjælpe truende lægemangel

KIEL: I Slesvig-Holsten truer lægemanglen. Mange praktiserende læger kan ikke finde en efterfølger, når de går på pension. Og i den kommende tid bliver problemet kun værre, fordi mange læger er på vej ud af faget på grund af alder. Det skriver mediehuset SHZ.

Specielt i de landlige områder er der udfordringer. Derfor bliver utraditionelle løsninger nu bragt i spil. De kunne for eksempel være telemedicin, hvor læger undersøger patienter via nettet. En anden mulighed er at overlade dele af behandlingen til andet sundhedspersonale som for eksempel sygeplejersker, der bliver vejledt af læger undervejs.

- Vi er nødt til at agere uden dogmatiske skyklapper, konstaterer Slesvig-Holstens sundhedsminister Heiner Garg ifølge mediehuset.

Befolkningen deler den anskuelse. I en rundspørge svarer 84 procent af deltagerne ja til at inddrage andet sundhedspersonale end læger i behandlingen. Cirka halvdelen af de adspurgte bakker også op om telemedicin via video-forbindelse mellem læge og patient.

Samme rundspørge viser desuden, at nem adgang til lægebehandling for de fleste slesvig-holstenere er vigtigere end for eksempel lokale skoler eller velfungerende, kollektiv trafik.