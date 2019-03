Amazon rykker nu meget tættere på Danmark

BORGSTEDT: Internetgiganten Amazon rykker nu betydelig tættere på Danmark. Den internationale koncern vil nemlig bygge et enormt centrallager i Borgstedt nord for Rendsburg. Fredag skrev Borgstedt Kommune under på aftalen med virksomheden GARBE Industrial Real Estate om salget af grunden. GARBE er projektleder på byggeriet. Det skriver parterne i en pressemeddelelse.

Ligger ved A7

Borgstedt ligger lige ved motorvej A7, der er den vigtigste akse for trafikken mellem den danske grænse og Hamborg.

I første omgang bliver der opført 4900 kvadratmeter. Næste etape omfatter en udvidelse, der bringer det samlede areal op på 7800 kvadratmeter. Første del af byggeriet begynder i august og forventes afsluttet allerede i oktober i rette tid inden julehandlen. Herefter begynder så anden byggefase, der skal være overstået i maj 2020.

De ansatte i Borgsted kommer til at arbejde i skiftehold seks dage om ugen. Forventningen er, at der opstår omkring 1000 job i de praktiske funktioner. Hertil kommer så 20 stillinger i ledelse og administration. Endelig skal 300 til 400 chauffører sørge for at bringe varerne ud til kunderne.

- Vi glæder os stærkt over de mange nye arbejdspladser og den kendsgerning, at vi bliver er vigtigt centrum for distribution i den nordlige del af forbundsrepublikken, understreger Thilo Rohlfs, der er parlamentarisk statssekretær i det slesvig-holstenske erhvervsministerium.

Centrallagret i Borgstedt er Amazons første afdeling i Slesvig-Holsten.

Amazon er en amerikansk e-handelsvirksomhed, der blev stiftet i 1994 og oprindelig udelukkende handlede med bøger i såvel fysisk som digital form. I dag er varelagret udvidet til en stribe andre produkter lige fra beklædning til møbler. Firmaet har globalt omkring en halv million medarbejdere.