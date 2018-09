Gylle er gift for Østersøen, står der på en stor plakat ombord.

Greenpeace er en miljøpolitisk organisation med sin egen dagsorden. Derfor er Beluga II ikke kun et forskningsskib, men også bærer af et budskab:

På ni meter er indholdet af ilt nede på omkring to milligram pr. liter. Kun visse bakteriearter kan overleve under de forhold.

- Helt vildt. Ved ni meter begynder dødszonen. Sådan siger kemiteknikeren Christian Marta til avisen Flensburger Tageblatt i forbindelse med målinger ud for Glücksburg.

Miljøorganisationen er undervejs med forskningsskibet, Beluga II. Målinger af fjordvandets iltindhold viser, at der i dele af fjorden hverken kan eksistere fisk eller andre dyr på større dybder.

Tjekker havbunden

Greenpeace er undervejs fra Danmark over Slesvig-Holsten og Mecklenburg-Vorpommern til Polen. På forhånd er aktivisterne ikke i tvivl om, hvor ansvaret for vandkvaliteten skal placeres.

- Stort dyrehold fører til enorme mængder gylle, der truer både floder og have. Skylden er ikke landmændenes, men et system, der tillader de store dyrebesætninger, forklarer kemiker Manfred Santen fra Greenpeace til dagbladet.

Ifølge Manfred Santen er der formentlig en forbindelse mellem overdrevet brug af gødning og miljøproblemerne. Derfor nøjes organisationen ikke med at teste iltindholdet, men sender også dykkere ned for at tage prøver af hav- og fjordbund, så indholdet af fosfat og nitrat kan tjekkes. Parallelt bliver der både før og efter gyllesæsonen foretaget målinger i vandløb, der fører ud i Østersøen.

- Hvis vi kan påvise ændringer i havet samtidig med en stigende mængde skadelige stoffer i vandløbene, er det mere end blot et tegn på en sammenhæng, mener Manfred Santen.