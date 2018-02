Alle ville have fat på Kleinschmidt

FLENSBORG: Det var Flensborgs socialdemokratiske overborgmester Simone Lange, der opfordrede Sønderborgs viceborgmester Stephan Kleinschmidt til at søge jobbet som medlem af Flensborg Bys kommende direktion på fire medlemmer. Men var opfordringen ikke kommet fra overborgmesteren, ville andre række over grænsen for at få fat på Kleinschmidt.

- Havde hun ikke gjort det, havde vi forklarede CDU's gruppeformand Arne Rüstemeier, da byen tirsdag præsenterede den nye topchef med de sønderjyske rødder.

Og måske havde Kleinschmidt også selv fået ideen.

- Da jeg blev gjort opmærksom på jobannoncen, tænkte jeg, at det lige på en prik passede til mig, sagde Kleinschmidt.

Mere end 50 kandiderede til stillingen som medlem af Flensborgs topledelse. Alligevel var ansættelsesudvalget medlemmer på tværs af partiskel enige om, at Stephan Kleinschmidt var den helt rigtige til jobbet.

- Det er naturligvis en god rygdækning for mig og forpligter mig til godt samarbejde,

Før han kan tiltræde den første maj, skal Kleinschmidt udpeges af byrådet ved en møde den 15. marts. Alt tyder dog på, at dette blot bliver en formalitet.

Det 40-årige Kleinschmidts jobbeskrivelse hedder projektkoordinering, dialog og image. De lidt luftige ord dækker dog over særdeles håndfaste opgaver. Således får Stephan Kleinschmidt blandt meget andet ansvaret for i den kommende tid at opbygge tre nye skoler og ligeså mange børnehaver. Desuden har han ansvaret for én ny brandstation samt etableringen af et stadion.