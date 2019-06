Aktivister vil sabotere millionomsætning fra krydstogtsindustrien

KIEL: 2,2 millioner gæster på færger og krydstogskibe i Kiels havn skabte sidste år en omsætning for byen på på 68 millioner euro, der blev spenderet på forbrug og hotelovernatninger. Men nu kan guldgruben delvist være truet. Aktivister er nemlig parate til at forhindre specielt krydstogtfartøjerne i at benytte havnene i både Kiel og andre byer. Det fortæller organisationen Smash Cruiseshit, skriver nyhedsbureauet DPA.

Aktivisterne begrunder deres protester med såvel hensynet til klimaet som de sociale forhold, besætningerne lever under ombord.

Allerede i weekenden gik organisationen i aktion. Gennem knap seks timer lykkedes det dem at forhindre skibet Zuiderdam i at forlade Kiels havn og sætte kurs mod København.

Omkring 50 aktivister deltog i blokaden, hvor deltagerne blandt andet sejlede rundt foran krydstogtskibet i småbåde og dermed forhindrede det i at lægge fra kaj. Desuden besatte nogle af aktivisterne en af havnens kraner.

Politiet tilbageholdt midlertidigt 46 personer, skriver nyhedsbureauet.