Aktivister udstiller grillet hund i protest mod grill-festival

HAMBORG: Fredag og lørdag er der grill-festival ved havnen i Hamborg. Og her skal gæsterne være forberedt på et chok. Dyreværnsaktivister vil nemlig smide en hund på grillen i håb om at få festivallens deltagere til af forholde sig mere kritisk over for kødspiseri.

- Hvis De ikke ville spise en hund, hvorfor så et svin. Alle dyr er lige, lyder budskabet fra dyreværnsorganisationen Peta, der står bag aktionen.

Hunden er dog ikke ægte, men en uhyre vellignende attrap. Tidligere har den grillede "hund" været udstillet i flere østtyske byer, hvor synet af et kæledyr på grillristen har vakt både opsigt og raseri.

/SHZ