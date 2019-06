Aktivister protesterer igen mod krydstogter

Cirka 60 aktivister demonstrerede mod krydstogtskibet MS Deutschland, der i weekenden ankrede op ud for Eckernförde.

ECKERNFÖRDE: Også i denne weekend protesterede miljøaktivister mod krydstogtsindustrien i Slesvig-Holsein. Denne gang blev der demonstreret mod skibet MS Deutschland, der tidligt lørdag morgen ankrede op ud for Eckernförde.

Cirka 60 demonstranter havde taget opstilling på landjorden. De protesterede mod den belastning, krydstogskibe i deres optik udgør for klimaet. Blandt andet henviste de til, at et syv dages krydstogt sender 3300 kilo CO2 ud i atmosfæren - pr. passager. Det skriver avisen Eckernförder Zeutung.

Protesten i Eckernförde var arrangeret og anmeldt af Bündnis gegen Kreuzfahrt - Sammenslutningen mod Krydstogter, der er udgået af den bevægelse, som hver fredag står bag børn og unges klimaprotester over hele Tyskland.

Foregående weekend var der tilsvarende protester i Kiel. Her gik det dog temmelig voldsomt for sig. Småbåde forhindrede gennem seks timer skibet i at lægge fra kaj, ligesom en havnekran blev besat. Omkring 40 blev anholdt.