FLENSBORG: Knuste ruder og grafitti. Det syn viste tirsdag, at politistationen i Flensborgs nordlige bydel, Neustadt, i nattens løb havde haft ubudne gæster.

Grafittien rettede sig mod politiets indsats i forbindelse med rydningen af et skovområde i Nordrhein-Westfalen. Her har aktivister gennem seks år forhindret, at skoven, Hambacher Forst, bliver fældet og området anvendt til udvinding af brunkul. Men efter ønske fra energikoncernen RWE er politiet netop i disse dage i færd med at fjerne miljøforkæmperne fra stedet.

Flensborg Avis er i besiddelse af en mail, hvor de ukendte gerningsmænd forklarer, at aktionen mod politistationen er gennemført "i solidaritet med de mennesker, der forsvarer Hambacher Forst".

- I sidste ende er det panserne, der med knipler - eller det, der er værre - forsvarer det eksisterende vanvid og sørger for, at udbytningen af mennesker og natur kan fortsætte med det formål at øge profitten, hedder der videre i mailen.

Hærværket blev opdaget af en forbipasserende ved femtiden tirsdag morgen.