Akademikere vender ryggen til Slesvig-Holsten

KIEL: For kedeligt og næsten ingen fremtidsperspektiver. Sådan lyder en af begrundelserne for, at hver femte nyuddannet akademiker går tabt for Slesvig-Holsten. Vejen ind i arbejdslivet går mod syd, og Hamborg profiterer mest af denne udvandring.

- Udviklingen er beklagelig. Vi må gøre mere for at være attraktive samt forbedre vores image og beskæftigelsesmuligheder, siger erhvervsminister Bernd Buchholz.

Studiet Fachkraft 2030 - kvalificeret arbejdskraft 2030 viser, at Slesvig-Holsten i den forbindelse har en vanskelig udgangsposition. Særligt grelt ser det ud inden for de teknisk/naturvidenskabelige fag som matematik, informationsteknologi, fysik og og ingeniør-studierne. Her mister Tysklands nordligste delstat 24,7 procent af de nyuddannede. Til gengæld modtager Hamborg 60 procent flere, end bystaten selv uddanner.

- Studiet viser, at der er potentiale for at udvikle samarbejdet mellem de videregående uddannelser og erhvervslivet, erkender Sebastian Schulz ra arbejdsgiverforeningen Unternehmensverband Nord.

Samtidig advarer han mod sognerådstænkning. I hans optik udgør Slesvig-Holsten og Hamborg en uddannelsesmæssig enhed.