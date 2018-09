Afviste asylansøgere saboterer udvisninger

KIEL: Tre ud af fire udvisninger af afviste asylansøgere i Slesvig-Holsten mislykkes. Det skriver nyhedsbureauet, DPA. Hjemsendelserne kæntrer blandt andet, fordi asylansøgerne nøje har sat sig ind i de juridiske regler. Således må myndighederne ikke trænge ind i værelset hos en afvist asylansøger. Derfor må hjemsendelsen opgives, hvis en afvist ganske enkelt ikke åbner døren, når vedkommende skal sendes ud. Et andet smuthul er, at et af flere familiemedlemmer "forsvinder", når udrejsen skal finde sted. Da pårørende ikke må splittes, får hele familien således lov til at blive.

- I tiltagende grad gør de berørte også fysisk modstand, forklarer Slesvig-Holstens indenrigsminister Hans Joachim Grothe til nyhedsbureauet.

Ikke kun asylansøgernes aktive modstand saboterer udrejserne. Langvarige, juridiske procedurer, mangel på flysæder samt fem måneders ventetid på politifolk til at ledsage de udviste medvirker også.

Godt 2100 asylansøgere i Slesvig.-Holsten fik sidste år at vide, at de ikke kunne blive. I år gælder det foreløbig for 641.